ВЦИОМ: 67% россиян в свободное время любят поспать

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о любимых занятиях россиян в свободное время. Всего в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно его данным, две трети респондентов (67%) предпочитают спать. Чаще всего этот вид отдыха выбирают люди в возрасте от 18 до 34 лет (84%).