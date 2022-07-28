ВЦИОМ: 67% россиян в свободное время любят поспать
ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о любимых занятиях россиян в свободное время. Всего в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Согласно его данным, две трети респондентов (67%) предпочитают спать. Чаще всего этот вид отдыха выбирают люди в возрасте от 18 до 34 лет (84%).
Самым популярным же видом досуга стали прогулки на свежем воздухе. Проводить свободное время на улице любят 87% респондентов. Второе место занимает приготовление еды (73%).
Третью строчку делят сразу два вида досуга: 70% россиян любят предаваться мечтам и еще стольким же нравится оставаться наедине с собой. Аналитики пояснили, что на результат мог повлиять высокий темп жизни и большое количество возможностей, о которых можно пофантазировать.
На четвертом месте оказались кроссворды — ими увлекаются 69% респондентов. Отмечается, что этот показатель вырос в 2,5 раза за 30 лет. Пятерку лидеров среди хобби замыкает сон (67%).
Также каждый второй россиянин любит танцевать (53%) и выпить в хорошей компании (51%). Чуть меньше половины увлекаются вокалом — петь нравится 48% респондентов. Еще 45% свободное время посвящают шопингу. Чаще по магазинам ходят женщины (56%) и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%).
Ранее ВЦИОМ поделился результатами опроса, посвященного стрессу и стрессовым привычкам. Россияне признались, что работа, спецоперация России на Украине и нестабильное финансовое положение стали главными причинами тревожности в 2022 г.
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