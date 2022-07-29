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Путин назначил замдиректора департамента Минфина Антропову замглавы МЧС

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Президент России Владимир Путин назначил замглавы МЧС Валентину Антропову, такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Ранее Антропова занимала должность замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Этот департамент отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» и др., за участие в разработке инвестиционной политики, законодательных актов по социальным гарантиям военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, по инвестициям в строительство и покупку жилых помещений. Также департамент мониторит исполнение бюджета в области национальной обороны.

24 июня РБК сообщил, что кандидатуру Антроповой рассматривали на должность замглавы МЧС по экономике, который должен координировать работу финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.

С 25 мая должность министра МЧС занимает Александр Куренков. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года во время межведомственных учений в Арктике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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