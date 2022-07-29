Путин назначил замдиректора департамента Минфина Антропову замглавы МЧС

Ранее Антропова занимала должность замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Этот департамент отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» и др., за участие в разработке инвестиционной политики, законодательных актов по социальным гарантиям военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, по инвестициям в строительство и покупку жилых помещений. Также департамент мониторит исполнение бюджета в области национальной обороны.