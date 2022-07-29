Путин назначил замдиректора департамента Минфина Антропову замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил замглавы МЧС Валентину Антропову, такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
Ранее Антропова занимала должность замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Этот департамент отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» и др., за участие в разработке инвестиционной политики, законодательных актов по социальным гарантиям военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, по инвестициям в строительство и покупку жилых помещений. Также департамент мониторит исполнение бюджета в области национальной обороны.
24 июня РБК сообщил, что кандидатуру Антроповой рассматривали на должность замглавы МЧС по экономике, который должен координировать работу финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.
С 25 мая должность министра МЧС занимает Александр Куренков. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года во время межведомственных учений в Арктике.
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