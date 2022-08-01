«Коммерсантъ»: российские суды начали отменять решения о депортации украинцев
Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы (МХГ) — организации, содействующей выполнению Хельсинкских соглашений.
Речь идет о людях, которые оказались в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) из-за нарушения миграционного законодательства. Они застряли там после начала спецоперации России на Украине, когда депортация стала физически невозможной.
По данным газеты, в подмосковном ЦВСИГ находятся 113 граждан Украины. Еще 245 человек содержатся в московских СИЗО. Их планировали депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать наказание на Украине.
Руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев отметил, что при невозможности депортировать иностранного гражданина из страны лишать его свободы нелегитимно. Чтобы решить возникшую проблему, правозащитники обратились в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Там рассказали, что рассматривают вопрос об отмене решения о депортации. По словам Киселева, в настоящее время ведомство направило заявления по всем украинским гражданам.
По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово был освобожден 21 гражданин Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф (от 4000 до 7000 руб.). Еще 30 из 40 украинцев отпустили из санкт-петербургского ЦВСИГ. При этом 10 человек получили отказ. Как выяснил «Коммерсантъ», в одном из случаев суд не увидел причины, по которой депортация невозможна. В другой ситуации суд решил, что иностранный гражданин находится в ЦСВИГ не так долго, чтобы требовать освобождения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса