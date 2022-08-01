«Коммерсантъ»: российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово был освобожден 21 гражданин Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф (от 4000 до 7000 руб.). Еще 30 из 40 украинцев отпустили из санкт-петербургского ЦВСИГ. При этом 10 человек получили отказ. Как выяснил «Коммерсантъ», в одном из случаев суд не увидел причины, по которой депортация невозможна. В другой ситуации суд решил, что иностранный гражданин находится в ЦСВИГ не так долго, чтобы требовать освобождения.