В Госдуме предложили фиксировать кадастровую стоимость при покупке недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект о фиксации кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.
Инициатива призвана защитить права приобретателей объектов недвижимости. Уточняется, что речь идет только о тех зданиях, которые передаются в собственность или пользование только из государственной или муниципальной собственности.
«Бывает, что за время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги», — пояснил Крашенинников.
Отмечается, что если кадастровая стоимость снизится после подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости, то будет применяться сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости. Депутат пообещал, что обсуждение законопроекта начнется в осеннюю сессию.
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