В Госдуме предложили фиксировать кадастровую стоимость при покупке недвижимости

«Бывает, что за время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги», — пояснил Крашенинников.