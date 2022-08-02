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Недвижимость

В Госдуме предложили фиксировать кадастровую стоимость при покупке недвижимости

Ведомости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект о фиксации кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Инициатива призвана защитить права приобретателей объектов недвижимости. Уточняется, что речь идет только о тех зданиях, которые передаются в собственность или пользование только из государственной или муниципальной собственности. 

«Бывает, что за время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги», — пояснил Крашенинников.

Отмечается, что если кадастровая стоимость снизится после подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости, то будет применяться сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости. Депутат пообещал, что обсуждение законопроекта начнется в осеннюю сессию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных