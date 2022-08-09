Умер японский дизайнер Иссэй Мияки
Японский дизайнер и основатель одноименного бренда Иссэй Мияки умер в возрасте 84 лет, сообщает агентство Киодо. По данным агентства, он скончался 5 августа от рака печени.
Иссэй Миякэ родился в 1938 г. в Хиросиме. Изучал графический дизайн в Токио. Затем работал в Париже и Нью-Йорке, а в 1970-м основал в Японии собственную компанию Miyake Design Studio (MDS).
Модельеру принадлежит изобретение плиссированной ткани, а также линейка A-POP (A Piece of Cloth), в которую вошли предметы одежды, вырезанные из единого куска ткани с помощью компьютерной технологии. Кроме того, Иссэей Миякэ разработал костюмы менеджеров Sony, а также коллекцию черных водолазок для основателя Apple Стива Джобса.
Помимо дизайна одежды, Миякэ был соруководителем проекта токийского дизайн-музея 21_21 Design Sight и создал собственный фонд Miyake Issey Foundation. За вклад в индустрию моды и дизайна он был удостоен ордена культуры Японии.
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