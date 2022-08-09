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Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

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Японский дизайнер и основатель одноименного бренда Иссэй Мияки умер в возрасте 84 лет, сообщает агентство Киодо. По данным агентства, он скончался 5 августа от рака печени.

Иссэй Миякэ родился в 1938 г. в Хиросиме. Изучал графический дизайн в Токио. Затем работал в Париже и Нью-Йорке, а в 1970-м основал в Японии собственную компанию Miyake Design Studio (MDS).

Модельеру принадлежит изобретение плиссированной ткани, а также линейка A-POP (A Piece of Cloth), в которую вошли предметы одежды, вырезанные из единого куска ткани с помощью компьютерной технологии. Кроме того, Иссэей Миякэ разработал костюмы менеджеров Sony, а также коллекцию черных водолазок для основателя Apple Стива Джобса.

Помимо дизайна одежды, Миякэ был соруководителем проекта токийского дизайн-музея 21_21 Design Sight и создал собственный фонд Miyake Issey Foundation. За вклад в индустрию моды и дизайна он был удостоен ордена культуры Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных