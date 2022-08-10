К экс-сотруднице «Первого канала» Овсянниковой пришли с обыском
К бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой пришли с обыском, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). По его словам, обыск проходит по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооруженных силах России (207.3 УК).
«У Марины Овсянниковой обыск. Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ», — написал Захватов. Предельное наказание без отягчающих обстоятельств по этой статье грозит экс-сотруднице телеканала лишением свободы на срок до трех лет.
Ранее Овсянникову дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. Журналистка получила наказание за высказывания о действиях российской армии на Украине у здания Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках.
Второй штраф журналистке назначили а в начале августа. Он составил 40 000 руб. Тогда, по словам Овсянниковой, поводом для составления протокола стал пост в Facebook.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире «Первого канала» 14 марта. Впоследствии она была уволена. На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
В апреле Овсянникова устроилась на работу внештатным корреспондентом в немецком Die Welt, однако позже прекратила сотрудничество с изданием и вернулась в Россию.
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