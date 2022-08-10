К экс-сотруднице «Первого канала» Овсянниковой пришли с обыском

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В конце июля суд назначил ей штраф в размере 50 000 руб. Журналистка получила наказание за высказывания о действиях российской армии на Украине у здания Басманного суда, в котором тогда рассматривали вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках.