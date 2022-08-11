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В России впервые с конца марта выявили более 25 000 случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за прошедшие сутки выявили 25 815 случаев заражения COVID-19 против 23 771 случая днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Число заболевших стало максимальным с 25 марта.

За сутки госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше показателей предыдущих суток. Скончалось от последствий коронавирусной инфекции 52 человека за прошедшие сутки против 56 человек днем ранее.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве — 7899, следом за столицей идет Санкт-Петербург — 2940, Московская область — 2521, Ленинградская область — 596, Краснодарский край — 580 и Ростовская область — 509. В остальных регионах России число заболевших не превысило 500 человек.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в Роспотребнадзоре 9 августа заявили, что возвращение антиковидных ограничений в России не требуется. Такое решение в ведомстве объяснили тем, что 92,7% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта».

Также накануне Минздрав России принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных