Минздрав увеличил срок годности «Спутника V»
Срок годности отечественной вакцины «Спутник V» был увеличен, для разных производителей он составит от шести месяцев до года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — указано в заявлении.
Такое решение было принято после экспертизы. Как выяснилось, препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности. Более того, в ведомстве уточнили, что данные о более коротком сроке годности на упаковках с препаратами, произведенными до принятия решения о продлении срока годности, не являются признаком того, что препарат просрочен.
С учетом коротких сроков разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекции практика продления срока годности вакцинных препаратов применялась в том числе в ЕС и США, хотя у них более «строгие» регулирующие органы, отметили в Минздраве.
В России за 9 августа зарегистрировали 23 771 случай заражения COVID-19 против 16 325 днем ранее. Число заболевших стало максимальным с 26 марта. Количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%.
5 августа стало известно, что власти ряда российских регионов на фоне роста заболеваемости «омикроном» вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом. Так, с 5 августа в Санкт-Петербурге переведена в режим инфекционного стационара Николаевская больница в Петергофе. В этом медучреждении подготовлено 400 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении гемодиализа. 4 августа в Санкт-Петербурге также заработал «ковидный» корпус госпиталя ветеранов войн на 403 койки, еще 638 мест под больных с COVID-19 развернуто в клинической больнице им. Боткина.
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