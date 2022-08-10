Минздрав увеличил срок годности «Спутника V»

5 августа стало известно, что власти ряда российских регионов на фоне роста заболеваемости «омикроном» вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом. Так, с 5 августа в Санкт-Петербурге переведена в режим инфекционного стационара Николаевская больница в Петергофе. В этом медучреждении подготовлено 400 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении гемодиализа. 4 августа в Санкт-Петербурге также заработал «ковидный» корпус госпиталя ветеранов войн на 403 койки, еще 638 мест под больных с COVID-19 развернуто в клинической больнице им. Боткина.