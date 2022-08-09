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Общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости возврата антиковидных ограничений

Ведомости

Возвращение антиковидных ограничений на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России не требуется. Такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма “Омикрон”, возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в сообщении. В ведомстве вновь напомнили, что гражданам из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах. 

Несмотря на увеличение случаев заражения COVID-19, в Роспотребнадзоре отметили, что 92,7% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта».

В сообщении подчеркивается, что эпидобстановка в России остается на строгом контроле ведомства. 

9 августа в России было выявлено 16 325 случаев заражения COVID-19. Также за последние 24 часа госпитализация понадобилась 2574 пациентам, еще 13 092 человека выздоровели от COVID-19. Скончались 60 человек. 

Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 4781 случай заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2639 случаев, Московская область — 694, Самарская область — 458, Приморский край — 340.

Днем ранее в России зафиксировали 17 862 случаев заражения COVID-19. Тогда же в оперштабе сообщили, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей России увеличился на 59,7%. А на прошлой неделе показатель коллективного иммунитета от коронавируса в России резко упал с 10,7 до 8,6%. 

В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. 8 августа в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных