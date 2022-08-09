В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости возврата антиковидных ограничений
Возвращение антиковидных ограничений на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России не требуется. Такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма “Омикрон”, возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в сообщении. В ведомстве вновь напомнили, что гражданам из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах.
Несмотря на увеличение случаев заражения COVID-19, в Роспотребнадзоре отметили, что 92,7% заболеваний приходится на подварианты BA.4/BA.5. Эти подварианты штамма «омикрон» протекают гораздо легче, нежели штаммы «альфа» и «дельта».
В сообщении подчеркивается, что эпидобстановка в России остается на строгом контроле ведомства.
9 августа в России было выявлено 16 325 случаев заражения COVID-19. Также за последние 24 часа госпитализация понадобилась 2574 пациентам, еще 13 092 человека выздоровели от COVID-19. Скончались 60 человек.
Наибольшее число случаев заражения выявили в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 4781 случай заболевания COVID-19. За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 2639 случаев, Московская область — 694, Самарская область — 458, Приморский край — 340.
Днем ранее в России зафиксировали 17 862 случаев заражения COVID-19. Тогда же в оперштабе сообщили, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей России увеличился на 59,7%. А на прошлой неделе показатель коллективного иммунитета от коронавируса в России резко упал с 10,7 до 8,6%.
В связи с ростом заболеваемости ковидом власти ряда российских регионов вновь приступили к перепрофилированию стационаров под прием больных с коронавирусом, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане и Карачаево-Черкесии. 8 августа в Волгоградской области возобновили работу оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19.
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