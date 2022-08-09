В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости возврата антиковидных ограничений

Днем ранее в России зафиксировали 17 862 случаев заражения COVID-19. Тогда же в оперштабе сообщили, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей России увеличился на 59,7%. А на прошлой неделе показатель коллективного иммунитета от коронавируса в России резко упал с 10,7 до 8,6%.