«Спутник V» стал самым экспортируемым российским препаратом в истории

Глава РФПИ также отметил, что вакцина зарекомендовала себя в качестве одной из самых эффективных и безопасных, что подтверждают свыше 50 исследований и данные по вакцинации в разных странах. Исследования при этом опубликованы в ведущих научных журналах, в том числе в The Lancet, Nature, Vaccines и др.