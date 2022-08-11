«Спутник V» стал самым экспортируемым российским препаратом в истории
Вакцина «Спутник V» за прошедшие два года стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«За прошедшие с момента регистрации два года вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России», – приводит его слова пресс-служба РФПИ.
Дмитриев напомнил, что данная российская вакцина одобрена в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек. Для обеспечения поставок впервые была создана международная сеть производственных партнеров, а на 27 площадках в 18 странах была осуществлена локализация выпуска российской вакцины. Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» применяется в более 30 странах, добавил он.
Глава РФПИ также отметил, что вакцина зарекомендовала себя в качестве одной из самых эффективных и безопасных, что подтверждают свыше 50 исследований и данные по вакцинации в разных странах. Исследования при этом опубликованы в ведущих научных журналах, в том числе в The Lancet, Nature, Vaccines и др.
Накануне Минздрав России принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.
«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Кроме него, в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».
В России за прошедшие сутки выявили 25 815 случаев заражения COVID-19 против 23 771 случая днем ранее, что стало максимальным значением с 25 марта.
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