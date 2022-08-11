Газета
Общество

«Спутник V» стал самым экспортируемым российским препаратом в истории

Ведомости

Вакцина «Спутник V» за прошедшие два года стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За прошедшие с момента регистрации два года вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России», – приводит его слова пресс-служба РФПИ.

Дмитриев напомнил, что данная российская вакцина одобрена в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек. Для обеспечения поставок впервые была создана международная сеть производственных партнеров, а на 27 площадках в 18 странах была осуществлена локализация выпуска российской вакцины. Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» применяется в более 30 странах, добавил он.

Глава РФПИ также отметил, что вакцина зарекомендовала себя в качестве одной из самых эффективных и безопасных, что подтверждают свыше 50 исследований и данные по вакцинации в разных странах. Исследования при этом опубликованы в ведущих научных журналах, в том числе в The Lancet, Nature, Vaccines и др.

Накануне Минздрав России принял решение увеличить срок годности отечественной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции на полгода. Теперь официально срок годности препарата составляет 12 месяцев. Решение было принято после экспертизы, в ходе которой выяснилось, что препарат не теряет своих свойств на протяжении всего срока годности.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Кроме него, в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

В России за прошедшие сутки выявили 25 815 случаев заражения COVID-19 против 23 771 случая днем ранее, что стало максимальным значением с 25 марта.

Ранее по теме: «Спутник V» признали эффективным среди пациентов с ВИЧ

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных