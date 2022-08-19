Врио командующего Черноморским флотом назначен Виктор Соколов

Соколов родился в 1962 г., окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2010 г. принял командование Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, в 2012-м – Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, после чего стал заместителем командующего Северным флотом. В 2020 г. возглавил Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (ВУНЦ ВМФ). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, а также орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги».