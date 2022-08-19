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Врио командующего Черноморским флотом назначен Виктор Соколов

Ведомости

Вице-адмирал Виктор Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом, сообщил он сам в  ходе сбора с молодыми офицерами, передает ТАСС.

«Я... назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – сказал он. Соколов добавил, что назначен приказом министра обороны от 10 августа.

Ранее 17 августа «РИА Новости Крым» сообщили о том, что новым командующим ЧФ назначен Соколов. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, подтвердил тогда эту информацию. Агентство отмечало, что публичного сообщения о назначении во время спецоперации на Украине может и не быть.

Соколов родился в 1962 г., окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2010 г. принял командование Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, в 2012-м – Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, после чего стал заместителем командующего Северным флотом. В 2020 г. возглавил Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (ВУНЦ ВМФ). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, а также орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

С мая 2019 г. Черноморским флотом командовал вице-адмирал Игорь Осипов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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