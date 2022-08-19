Врио командующего Черноморским флотом назначен Виктор Соколов
Вице-адмирал Виктор Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом, сообщил он сам в ходе сбора с молодыми офицерами, передает ТАСС.
«Я... назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – сказал он. Соколов добавил, что назначен приказом министра обороны от 10 августа.
Ранее 17 августа «РИА Новости Крым» сообщили о том, что новым командующим ЧФ назначен Соколов. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, подтвердил тогда эту информацию. Агентство отмечало, что публичного сообщения о назначении во время спецоперации на Украине может и не быть.
Соколов родился в 1962 г., окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2010 г. принял командование Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, в 2012-м – Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, после чего стал заместителем командующего Северным флотом. В 2020 г. возглавил Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (ВУНЦ ВМФ). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, а также орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
С мая 2019 г. Черноморским флотом командовал вице-адмирал Игорь Осипов.
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