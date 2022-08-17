Путин назначил Соколова новым командующим Черноморским флотом
Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Виктора Соколова новым командующим Черноморским флотом, сейчас он принимает дела, сообщили «РИА Новости Крым» со ссылкой на источники во флоте.
«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление», – сообщает издание.
Эту информацию подтвердил также источник «Ведомостей», близкий к Минобороны.
Как отмечает «РИА Новости Крым», публичного мероприятия, вероятно, не будет из-за введенного в Севастополе «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Еще один источник отметил, что в условиях проведения спецоперации на Украине о таких назначениях «никто не обязан публично сообщать». В самом ЧФ эту информацию не комментировали.
Соколов родился в 1962 г., окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В 2010 г. принял командование Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, в 2012-м – Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, после чего стал заместителем командующего Северного флота. В 2020 г. возглавил Военно-морскую академию им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (ВУНЦ ВМФ). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Нахимова, а также орденами «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
С мая 2019 г. Черноморским флотом командовал вице-адмирал Игорь Осипов.
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