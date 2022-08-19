ФСБ объявила предостережение трем россиянам за переводы в фонд помощи ВСУ
Управление ФСБ по Москве и Московской области выявило трех россиян, которые в период СВО на Украине перевели деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В УФСБ отметили, что данный фонд с 2014 г. помогает закупать для украинских войск беспилотники, телевизоры и приборы ночного видения, а также выделяет деньги на обучение военных.
«С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена". – "Ведомости"), им объявлено официальное предостережение», – рассказали в УФСБ.
О каких суммах идет речь, в спецслужбе не уточнили.
Ранее в июле в столичном регионе уже задержали гражданина за перевод средств этому фонду, тогда его также отпустили с официальным предупреждением.
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