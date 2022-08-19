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ФСБ объявила предостережение трем россиянам за переводы в фонд помощи ВСУ

Ведомости

Управление ФСБ по Москве и Московской области выявило трех россиян, которые в период СВО на Украине перевели деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В УФСБ отметили, что данный фонд с 2014 г. помогает закупать для украинских войск беспилотники, телевизоры и приборы ночного видения, а также выделяет деньги на обучение военных. 

«С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена". – "Ведомости"), им объявлено официальное предостережение», – рассказали в УФСБ.

О каких суммах идет речь, в спецслужбе не уточнили.

Ранее в июле в столичном регионе уже задержали гражданина за перевод средств этому фонду, тогда его также отпустили с официальным предупреждением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных