ФСБ объявила предостережение россиянину за перевод в фонд поддержки ВСУ

ФСБ объявила предостережение россиянину за перевод в фонд поддержки ВСУОб ответственности за такие действия после начала военной спецоперации сообщали в Генпрокуратуре
ФСБ объявила официальное предостережение россиянину, который перевел деньги украинскому фонду «Вернись живым». Инициировать уголовное дело в отношении гражданина России не стали, подчеркнули в ведомстве, передает «РИА Новости». «РИА Новости» уточняет со ссылкой на сообщение спецслужбы, что сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области получили информацию о намерении россиянина «совершить преступление, предусмотренное ст. 275 УК», т. е. госизмена (наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы).
«С учетом того что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК, 1 июля 2022 г. органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», – приводит «РИА Новости» сообщение ФСБ.
По словам бывшего сотрудника спецслужб, выбор такой формы реагирования, как предостережение, говорит о том, что проблема не считается острой и фактов таких денежных переводов для снаряжения украинских военных немного. Поэтому пока решили ограничиться профилактическим предостережением, но врученным в присутствии сотрудников спецподразделения, чтобы была ясна серьезность ситуации, продолжает он.
«Ведомости» направили запрос в ЦОС ФСБ, попросив уточнить количество таких случаев и причину выбора такой формы реагирования, как предупреждение.
Руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек говорит, что такие случаи были. Если пожертвование ушло в организацию, которая поддерживает украинские вооруженные формирования, прямо или косвенно задействованные в боевых действиях против России, есть риски привлечения к ответственности по ст. 275 УК, считает он. При этом ни одного такого уголовного дела, по его данным, возбуждено еще не было.
27 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Генпрокуратура сообщала, что помощь иностранному государству, которое угрожает России, может быть расценена как госизмена. В ведомстве подчеркивали, что дадут правовую оценку «каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».
По данным ФСБ, фонд «Вернись живым» с 2014 г., т. е. начала конфликта в Донбассе, помогает украинским силовикам «в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных». Он активно работает и после начала военной спецоперации России на Украине.