Газета
Общество

ФСБ объявила предостережение россиянину за перевод в фонд поддержки ВСУ

Об ответственности за такие действия после начала военной спецоперации сообщали в Генпрокуратуре
Марина Царева Алексей Никольский
РИА Новости

ФСБ объявила официальное предостережение россиянину, который перевел деньги украинскому фонду «Вернись живым». Инициировать уголовное дело в отношении гражданина России не стали, подчеркнули в ведомстве, передает «РИА Новости». «РИА Новости» уточняет со ссылкой на сообщение спецслужбы, что сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области получили информацию о намерении россиянина «совершить преступление, предусмотренное ст. 275 УК», т. е. госизмена (наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы).

«С учетом того что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК, 1 июля 2022 г. органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», – приводит «РИА Новости» сообщение ФСБ.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, выбор такой формы реагирования, как предостережение, говорит о том, что проблема не считается острой и фактов таких денежных переводов для снаряжения украинских военных немного. Поэтому пока решили ограничиться профилактическим предостережением, но врученным в присутствии сотрудников спецподразделения, чтобы была ясна серьезность ситуации, продолжает он.

«Ведомости» направили запрос в ЦОС ФСБ, попросив уточнить количество таких случаев и причину выбора такой формы реагирования, как предупреждение.

Руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек говорит, что такие случаи были. Если пожертвование ушло в организацию, которая поддерживает украинские вооруженные формирования, прямо или косвенно задействованные в боевых действиях против России, есть риски привлечения к ответственности по ст. 275 УК, считает он. При этом ни одного такого уголовного дела, по его данным, возбуждено еще не было.

27 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Генпрокуратура сообщала, что помощь иностранному государству, которое угрожает России, может быть расценена как госизмена. В ведомстве подчеркивали, что дадут правовую оценку «каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».

По данным ФСБ, фонд «Вернись живым» с 2014 г., т. е. начала конфликта в Донбассе, помогает украинским силовикам «в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных». Он активно работает и после начала военной спецоперации России на Украине.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных