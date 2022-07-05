ФСБ объявила предостережение россиянину за перевод в фонд поддержки ВСУ

Руководитель «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек говорит, что такие случаи были. Если пожертвование ушло в организацию, которая поддерживает украинские вооруженные формирования, прямо или косвенно задействованные в боевых действиях против России, есть риски привлечения к ответственности по ст. 275 УК, считает он. При этом ни одного такого уголовного дела, по его данным, возбуждено еще не было.