В России впервые с марта выявили более 40 000 новых случаев коронавируса

Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение о прекращении публикации еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным, коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.