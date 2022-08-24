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В России впервые с марта выявили более 40 000 новых случаев коронавируса

Ведомости

За прошедшие сутки в России выявили 40 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по борьбе с ковидом. В последний раз отметку в 40 000 этот показатель превысил 14 марта.

По данным на 11:00 мск 24 августа, 3872 человека были госпитализированы, выздоровели 32 876 заболевших, умерли 72 человека.

В Москве за сутки выявили 9414 новых случаев заболевания, 27 человек умерли, 368 – госпитализированы. В Санкт-Петербурге заболели 4406 человек, скончались 20, госпитализированы – 280. В Московской области заболели 2114 человек, были госпитализированы 196, умер 1 человек. В других регионах наиболее высокая заболеваемость за сутки зарегистрирована в Краснодарском крае, где заболели 1625 человек, Красноярском крае (908) и Ростовской области (833).

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве, в ряде других субъектов (например, в Нижегородской, Новосибирской и Вологодской областях) он носит рекомендательный характер.

Ранее портал стопкоронавирус.рф принял решение о прекращении публикации еженедельных данных о коллективном иммунитете к COVID-19 в связи с необходимостью пересмотра модели расчетов на фоне появившихся новых штаммов коронавируса. По последним данным, коллективный иммунитет в России снизился до 7,4% против 8,6% неделей ранее. В начале июня он находился на уровне 31%. При этом в Москве показатель опустился до 1,9%, в Санкт-Петербурге он составляет 10,6%.

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Ранее по теме: Более половины регионов России могут вернуть масочный режим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных