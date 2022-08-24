Дым от рязанских пожаров надвигается на Подмосковье
Дым от пожаров в Рязанской области ощущается во Владимире и идет в сторону Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева.
«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», – заявил собеседник агентства.
Малышев также отметил, что расстояние от пожаров в Рязанской области до Владимирской области за два дня сократилось на 4 км. Их отделяет около 23 км. Владимирские лесники начали поддерживать активную связь со своими коллегами из Рязанской области для обмена данными, добавил он.
Помимо этого, президент России Владимир Путин сообщил, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Он отметил, что в связи с этим следует «налаживать совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровнях».
Смог и запах гари впервые появились в некоторых районах Москвы 17 августа. Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций для москвичей и посоветовал воздерживаться от прогулок, закрывать окна и обильно пить воду.
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