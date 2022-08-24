Дым от рязанских пожаров надвигается на Подмосковье

Помимо этого, президент России Владимир Путин сообщил, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Он отметил, что в связи с этим следует «налаживать совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровнях».