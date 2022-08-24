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Дым от рязанских пожаров надвигается на Подмосковье

Ведомости

Дым от пожаров в Рязанской области ощущается во Владимире и идет в сторону Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева.

«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», – заявил собеседник агентства.

Малышев также отметил, что расстояние от пожаров в Рязанской области до Владимирской области за два дня сократилось на 4 км. Их отделяет около 23 км. Владимирские лесники начали поддерживать активную связь со своими коллегами из Рязанской области для обмена данными, добавил он.

Помимо этого, президент России Владимир Путин сообщил, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Он отметил, что в связи с этим следует «налаживать совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровнях».

Треть жителей Рязанской области недовольны действиями властей по противодействию пожарам

23 августа Белый дом был вынужден создать правкомиссию для борьбы с ними

Смог и запах гари впервые появились в некоторых районах Москвы 17 августа. Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций для москвичей и посоветовал воздерживаться от прогулок, закрывать окна и обильно пить воду.

Позже стало известно, что причиной смога стали лесные пожары в Рязанской области, из-за которых в регионе 22 августа был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 22 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что группировку по тушению пожаров в Рязанской области увеличили до 9000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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