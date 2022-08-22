В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области. Из-за пожаров были эвакуированы жители поселка Деулино и деревни Ольгино. Предварительно сообщалось, что причиной пожаров стали сухие грозы.