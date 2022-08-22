В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8000-9000 га. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», – написал он.
По словам Малкова, сегодня в Рязанскую область приехали мэр Москвы Сергей Собянин, руководство МЧС, Авиалесоохраны и других федеральных ведомств. Группировка личного состава, задействованная на тушении пожаров, увеличена до 9000 человек.
17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области. Из-за пожаров были эвакуированы жители поселка Деулино и деревни Ольгино. Предварительно сообщалось, что причиной пожаров стали сухие грозы.