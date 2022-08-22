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В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обстановка в регионе остается напряженной. Площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться. По данным Авиалесоохраны, сегодня речь идет о 8000-9000 га. Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС», – написал он.

По словам Малкова, сегодня в Рязанскую область приехали мэр Москвы Сергей Собянин, руководство МЧС, Авиалесоохраны и других федеральных ведомств. Группировка личного состава, задействованная на тушении пожаров, увеличена до 9000 человек.

17 августа в некоторых районах Москвы появился смог и запах гари. 18 августа они наблюдались не только на юге, юго-западе и юго-востоке города, но и в центре. Как стало известно позднее, причиной тому послужили лесные пожары в Рязанской области. Из-за пожаров были эвакуированы жители поселка Деулино и деревни Ольгино. Предварительно сообщалось, что причиной пожаров стали сухие грозы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных