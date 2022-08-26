Четыре судна с сельхозпродукцией вышли с Украины
Из украинских портов в рамках «зерновой сделки» вышли еще четыре судна с продовольствием в пятницу, сообщило минобороны Турции в своем Twitter.
«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще четыре судна с зерновыми грузами», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что еще пять судов после досмотра отправились в украинские порты на погрузку.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
22 августа межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщал, что в рамках «зерновой сделки» с 1 августа вышел 31 сухогруз с почти 700 000 тоннами продовольствия, из которых 490 000 тонн пришлось на кукурузу, 76 000 тонн – пшеницу, 50 000 тон – муку, 29 000 тонн – подсолнечное масло.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло, и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.
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