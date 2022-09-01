В России за сутки выявили 49 761 случай коронавируса

30 августа «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщило, что дети стали чаще болеть коронавирусом, но болезнь у них протекает бессимптомно или как ОРВИ. Он уточнил, что доля детей, заразившихся ковидом, выросла в этом году до 18%, в то время как в 2020-2021 гг. коронавирусом болели не более 10-11% детей от всех пациентов с COVID-19.