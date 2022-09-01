В России за сутки выявили 49 761 случай коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 49 761 новый случай заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Днем ранее число заболевших было на 3440 меньше – 31 августа заболел 46 321 человек.
За сутки от коронавируса умерли 95 человек, госпитализированы – 4128. Выздоровели 38 940 человек. В Москве за сутки зафиксировано 7242 новых заражения коронавирусом, 33 человека умерли, 319 госпитализированы, в Московской области заболел 2641 человек, 19 умерли, 200 госпитализированы. 3152 новых случая заболевания выявлено в Санкт-Петербурге, 2128 – в Краснодарском крае, 1513 – в Самарской области, 1444 – в Свердловской.
Днем ранее в России был выявлен 46 321 новый случай, умерли 92 человека, госпитализированы – 4232, выздоровели 39 054 человека.
30 августа «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщило, что дети стали чаще болеть коронавирусом, но болезнь у них протекает бессимптомно или как ОРВИ. Он уточнил, что доля детей, заразившихся ковидом, выросла в этом году до 18%, в то время как в 2020-2021 гг. коронавирусом болели не более 10-11% детей от всех пациентов с COVID-19.
В этот же день ТАСС со ссылкой на главу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге сообщил, что осенью вновь начнется рост числа заболевших и в течение следующих нескольких недель в Европе будет подтверждено 250 млн заражений COVID-19 с начала пандемии.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.