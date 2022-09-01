В Приморье усилят антиковидные меры на время ВЭФа
На время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморском крае будут введены дополнительные антиковидные меры, сообщается на сайте регионального правительства.
«Организациям, оказывающим услуги в сфере транспорта, общественного питания, гостиничного сервиса, и иным компаниям, участвующим в приеме и обслуживании участников и гостей ВЭФ-2022, рекомендовано использовать маски и организовать выдачу индивидуальных средств защиты органов дыхания посетителям», – говорится в сообщении.
В помещениях и транспорте, задействованных в проведении форума, вводится обязательная дезинфекция до и после смены, а в местах массового скопления людей – каждые четыре часа.
VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков.
Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявили 49 761 новый случай заражения коронавирусом, чуть более 4100 человек были госпитализированы, 95 – умерли. В Приморье за сутки выявили 569 случаев заражения, 59 человек были госпитализированы.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
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