В Приморье усилят антиковидные меры на время ВЭФа

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается с начала июля. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в стране выявили 49 761 новый случай заражения коронавирусом, чуть более 4100 человек были госпитализированы, 95 – умерли. В Приморье за сутки выявили 569 случаев заражения, 59 человек были госпитализированы.