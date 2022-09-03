Театр на Бронной отменил спектакли режиссера Молочникова
Театр на Бронной отменил ближайшие показы спектаклей режиссера Александра Молочникова, купить билеты сейчас невозможно, сообщает журнал «Театр».
Об отмене спектаклей Молочникова «Платонов болит» и «Бульба. Пир» журналу стало известно 2 сентября. Режиссер подтвердил «Театру» эту информацию, заявив, что «спектакли снимаются с репертуара, а всем артистам завтруппой прислал одинаковые смс об отмене». По словам Молочникова, сам он узнал об отмене постановок от артистов.
«В афише театра постановки еще значатся, однако, если зайти на страницу покупки билетов, появляется сообщение о том, что «мероприятие не найдено», — пишет журнал.
На этой неделе художественный руководитель и директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский сообщил, что ряд постановок, которые могли появиться в новом театральном сезоне, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции.
По его словам, театру также пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре — январе прошлого сезона, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».
В начале августа в Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД)» в сфере культуры. По данным журнала, на нем члены партии «Справедливая Россия — За правду» направили министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину письмо с просьбой повлиять на позицию Александра Молочникова, который негативно отзывался о боевых действиях на Украине. Режиссера также отстранили от постановок в Большом театре опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия».