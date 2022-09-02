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Хабенский объявил об отмене части спектаклей в МХТ из-за операции на Украине

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Ряд постановок, которые могли появиться в новом театральном сезоне в МХТ им. Чехова, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции, сообщил художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — подчеркнул Хабенский (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, театру также пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре - январе прошлого сезона, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».

В качестве другой причины для переноса постановок он назвал проблему с получением прав. Хабенский отметил, что постановки, которые раньше ставились за один-два месяца, сейчас «растягиваются на неопределенный срок».

В начале марта Хабенский заявил, что никогда не участвовал в обсуждении политики и не будет. Он отметил, что сегодня, когда гибнут люди, артистам особенно тяжело выходить на сцену и выполнять свою работу. 

«Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося «за» или «против», вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ», – сказал тогда актер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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