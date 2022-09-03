Поселок Теткино в Курской области снова подвергся обстрелу

«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», — написал глава региона.