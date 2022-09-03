Поселок Теткино в Курской области снова подвергся обстрелу
Поселок Теткино в Курской области, расположенный недалеко от границы с Украиной, обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших нет.
«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», — написал глава региона.
С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Ранее действие этого режима было продлено до 7 сентября. Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле сел Алексеевка и Елизаветовка.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.