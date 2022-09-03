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Общество

Поселок Теткино в Курской области снова подвергся обстрелу

Ведомости

Поселок Теткино в Курской области, расположенный недалеко от границы с Украиной, обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших нет.

«Сегодня около 17 часов ВСУ в очередной раз обстреляли приграничный поселок Теткино. В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее семи прилетов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трем домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы. Специалисты оценивают ущерб, обязательно поможем жителям с ремонтом», — написал глава региона.

Ранее по теме: Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Ранее действие этого режима было продлено до 7 сентября. Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле сел Алексеевка и Елизаветовка.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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