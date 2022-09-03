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В ДНР снимут с должности двух чиновников из-за перепалки с местными жителями

Ведомости

Заместитель руководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник будет снят с должности, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после того, как в интернете разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. На кадрах, попавших в соцсети, чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую жители города готовы сами оплатить. На видео Антоник, используя нецензурные выражения, угрожает лишить местных жителей даже привозной воды.

«Увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущен такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

В конце марта глава Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в «ближайшее время».

7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России. 15 июля в ЛНР создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России. 24 августа Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика (ДНР) готова начать проведение референдума о вхождении в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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