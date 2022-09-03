В ДНР снимут с должности двух чиновников из-за перепалки с местными жителями

Заместитель руководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник будет снят с должности, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после того, как в интернете разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. На кадрах, попавших в соцсети, чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую жители города готовы сами оплатить. На видео Антоник, используя нецензурные выражения, угрожает лишить местных жителей даже привозной воды.