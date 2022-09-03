В ДНР снимут с должности двух чиновников из-за перепалки с местными жителями
Заместитель руководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник будет снят с должности, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин после того, как в интернете разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. На кадрах, попавших в соцсети, чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую жители города готовы сами оплатить. На видео Антоник, используя нецензурные выражения, угрожает лишить местных жителей даже привозной воды.
«Увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущен такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
В конце марта глава Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в «ближайшее время».
7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России. 15 июля в ЛНР создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России. 24 августа Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика (ДНР) готова начать проведение референдума о вхождении в состав России.