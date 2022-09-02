В ДНР и ЛНР поменяли курс гривны к рублю
Курс гривны в Донецкой и Луганской народных республиках снижен с 1,5 до 1,25 руб. Указы опубликованы на сайте главы ДНР Дениса Пушилина и в Telegram-канале правительства ЛНР.
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в сообщении властей ЛНР.
Также изменения внесены в указ главы ДНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории ДНР». Оба указа вступают в силу 5 сентября. Уточняется, что до 6 сентября будет осуществляться безналичная конвертация наличной гривны по курсу 1,5 руб. за 1 гривну.
Ранее курс гривны к рублю изменили в Херсонской области и части Запорожской области, которая находится под контролем российских военных. Соотношение украинской гривны к российскому рублю составило 1,5 к одному.
Также в конце июля власти Херсонской области заявляли о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.
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