В ДНР и ЛНР поменяли курс гривны к рублю

Также изменения внесены в указ главы ДНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории ДНР». Оба указа вступают в силу 5 сентября. Уточняется, что до 6 сентября будет осуществляться безналичная конвертация наличной гривны по курсу 1,5 руб. за 1 гривну.