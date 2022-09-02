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Экономика

В ДНР и ЛНР поменяли курс гривны к рублю

Ведомости

Курс гривны в Донецкой и Луганской народных республиках снижен с 1,5 до 1,25 руб. Указы опубликованы на сайте главы ДНР Дениса Пушилина и в Telegram-канале правительства ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в сообщении властей ЛНР. 

Также изменения внесены в указ главы ДНР «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории ДНР». Оба указа вступают в силу 5 сентября. Уточняется, что до 6 сентября будет осуществляться безналичная конвертация наличной гривны по курсу 1,5 руб. за 1 гривну.

Ранее курс гривны к рублю изменили в Херсонской области и части Запорожской области, которая находится под контролем российских военных. Соотношение украинской гривны к российскому рублю составило 1,5 к одному. 

Также в конце июля власти Херсонской области заявляли о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных