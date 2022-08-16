В Херсоне выдали первые водительские права и госномера российского образца
В Херсоне выдали первые водительские права и госномера российского образца. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
«В Херсонском межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД новые удостоверения вручили первым автовладельцам. Также они получили государственные регистрационные знаки с региональным кодом 184», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВГА опубликовала видео, на котором сотрудник ГИБДД вручает госномера и водительские права российского образца автомобилисту в Херсоне. Уточняется, что в ближайшее время в области собираются открыть дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.
Как отметили в администрации региона, свобода передвижения жителей Херсонской области по всей России является важной частью интеграции региона. По словам властей области, перерегистрация транспортных средств по российским стандартам «идет активными темпами».
Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации российскими военными. С того момента регион приступил к интеграции в правовое и экономическое поле России. В частности, в области планируют отказаться от гривны в пользу рубля. Также 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке.
Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. Те же заявления звучали от властей Запорожской области, часть которой контролируется российскими войсками. В конце июля член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне и Запорожье в один день уже в середине сентября.
В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.
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