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Политика

В Херсонской области планируют вывести гривну из оборота

Ведомости

Гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. В регионе будут использовать только российский рубль. Об этом ТАСС рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса. «Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — заявил Стремоусов.

На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Стремоусов считает, что НБУ не принимает самостоятельных решений по вопросам курса национальной валюты, поскольку полностью зависим от федеральной резервной системы США. Нацбанк же объяснил свое решение изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» в условиях спецоперации России на Украине, а также укреплением доллара США к другим валютам.

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных