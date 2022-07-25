В Херсонской области планируют вывести гривну из оборота
Гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. В регионе будут использовать только российский рубль. Об этом ТАСС рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса. «Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — заявил Стремоусов.
На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Стремоусов считает, что НБУ не принимает самостоятельных решений по вопросам курса национальной валюты, поскольку полностью зависим от федеральной резервной системы США. Нацбанк же объяснил свое решение изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» в условиях спецоперации России на Украине, а также укреплением доллара США к другим валютам.
Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.
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