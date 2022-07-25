В Херсонской области планируют вывести гривну из оборота

На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс гривны на 25% — с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Стремоусов считает, что НБУ не принимает самостоятельных решений по вопросам курса национальной валюты, поскольку полностью зависим от федеральной резервной системы США. Нацбанк же объяснил свое решение изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» в условиях спецоперации России на Украине, а также укреплением доллара США к другим валютам.