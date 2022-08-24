Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Донецкая народная республика (ДНР) готова начать проведение референдума о вхождении в состав России, однако сначала необходимо дождаться выхода союзных сил на границы республики, рассказал в эфире «Соловьев Live» глава региона Денис Пушилин.
«К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, – это выхода союзных сил на административные границы республики», – ответил глава ДНР на вопрос о возможных сроках проведения референдума (цитата по ТАСС).
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» результаты никакого референдума или иных попыток отделения территорий Украины к России. Запад продолжит оказывать санкционное давление на Москву, добавил он в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа», организованном Украиной.
В конце марта глава Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что референдум по вопросу вхождения республики в состав России может состояться в «ближайшее время». В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Песков отметил, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.
7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России. 15 июля в ЛНР создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.