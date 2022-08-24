Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ

«К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, – это выхода союзных сил на административные границы республики», – ответил глава ДНР на вопрос о возможных сроках проведения референдума (цитата по ТАСС).