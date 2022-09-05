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Правительство обязало органы власти вести аккаунты в «Одноклассниках»

Ведомости

Органы власти России с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», следует из заявления на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина отметили, что распоряжение подготовлено для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В соответствии с ним государственные органы должны создать официальные страницы в социальных сетях, где будет публиковаться их почтовый адрес и электронная почта, телефоны, а также все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан».

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Как отмечал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это делается для того, чтобы «людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных