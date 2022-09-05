Правительство обязало органы власти вести аккаунты в «Одноклассниках»
Органы власти России с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», следует из заявления на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В пресс-службе кабмина отметили, что распоряжение подготовлено для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
В соответствии с ним государственные органы должны создать официальные страницы в социальных сетях, где будет публиковаться их почтовый адрес и электронная почта, телефоны, а также все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан».
Как отмечал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это делается для того, чтобы «людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального».
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