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Общество

В Госдуме предложили обязать госорганы создавать официальные страницы в соцсетях

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает госорганы создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там информацию о своей деятельности. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности», — говорится в тексте проекта.

Государственные органы должны будут создать официальные страницы в социальных сетях, где будет публиковаться их почтовый адрес и электронная почта, телефоны, а также все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан». Помимо этого поправками предлагается ввести понятие «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального», — пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также отметил, что интернет — это один из основных инструментов для «сокращения дистанции» между гражданами и властью. По мнению политика, правительству необходимо налаживать «прямой диалог» с людьми, который позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества.

В пояснительной записке сказано, что Минцифры возьмет на себя разработку функционала на базе госуслуг, который обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях госорганами и организациями. Помимо этого в записке отмечено, что несмотря на законодательные требования для ряда бюджетных организаций по ведению официальных сайтов, в реальности этого оказывается недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных