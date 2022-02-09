В Госдуме предложили обязать госорганы создавать официальные страницы в соцсетях

«Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального», — пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также отметил, что интернет — это один из основных инструментов для «сокращения дистанции» между гражданами и властью. По мнению политика, правительству необходимо налаживать «прямой диалог» с людьми, который позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества.