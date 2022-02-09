В Госдуме предложили обязать госорганы создавать официальные страницы в соцсетях
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает госорганы создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там информацию о своей деятельности. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности», — говорится в тексте проекта.
Государственные органы должны будут создать официальные страницы в социальных сетях, где будет публиковаться их почтовый адрес и электронная почта, телефоны, а также все сведения о проводимых опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан». Помимо этого поправками предлагается ввести понятие «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального», — пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также отметил, что интернет — это один из основных инструментов для «сокращения дистанции» между гражданами и властью. По мнению политика, правительству необходимо налаживать «прямой диалог» с людьми, который позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки общества.
В пояснительной записке сказано, что Минцифры возьмет на себя разработку функционала на базе госуслуг, который обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях госорганами и организациями. Помимо этого в записке отмечено, что несмотря на законодательные требования для ряда бюджетных организаций по ведению официальных сайтов, в реальности этого оказывается недостаточно.