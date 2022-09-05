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Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии для добровольцев СВО

Ведомости

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству обеспечить трудовыми гарантиями граждан, которые пожелают принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в качестве добровольцев, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он рассказал журналистам, что к Путину после завершения программы ВЭФа в Петропавловске-Камчатском обратился один из сотрудников камчатского управления МЧС России, который записался в добровольцы.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.

По его словам, поправки могут предусмотреть такие трудовые гарантии, как длительный отпуск и возвращение на прежнюю должность по возвращении.

В конце августа в Воронежской области компания «Магнит» уволила участника спецоперации за прогулы, об этом в своем Telegram-канале сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также в конце августа Минобороны России опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который предлагает выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Документ был подготовлен в соответствии с принятым 20 июля решением президента. В случае принятия подготовленного проекта расчет пенсии для семей добровольцев будет производиться по аналогии с военнослужащими Вооруженных сил России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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