Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии для добровольцев СВО
Президент России Владимир Путин даст поручение правительству обеспечить трудовыми гарантиями граждан, которые пожелают принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в качестве добровольцев, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он рассказал журналистам, что к Путину после завершения программы ВЭФа в Петропавловске-Камчатском обратился один из сотрудников камчатского управления МЧС России, который записался в добровольцы.
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
По его словам, поправки могут предусмотреть такие трудовые гарантии, как длительный отпуск и возвращение на прежнюю должность по возвращении.
Также в конце августа Минобороны России опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который предлагает выплачивать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Документ был подготовлен в соответствии с принятым 20 июля решением президента. В случае принятия подготовленного проекта расчет пенсии для семей добровольцев будет производиться по аналогии с военнослужащими Вооруженных сил России.