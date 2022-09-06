ФСБ задержала москвича, планировавшего вступить в «Правый сектор»

В конце августа военнослужащие Росгвардии задержали двоих участников «Правого сектора» в ЛНР. В ведомстве пояснили, что во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий были найдены шесть тайников с оружием, среди которого оказались девять гранатометов, более 30 гранат и 200 артиллерийских снарядов.