ФСБ задержала москвича, планировавшего вступить в «Правый сектор»
Сотрудники ФСБ задержали москвича, который планировал вступить в украинскую организацию «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России) и участвовать в боевых действиях против ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Житель Москвы, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, планировал выехать на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что у мужчины обнаружены и изъяты средства связи, специальная военная экипировка, националистическая литература и символика. Он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
В конце августа военнослужащие Росгвардии задержали двоих участников «Правого сектора» в ЛНР. В ведомстве пояснили, что во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий были найдены шесть тайников с оружием, среди которого оказались девять гранатометов, более 30 гранат и 200 артиллерийских снарядов.
В начале месяца о задержании другого участника этой организации сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины. Он признал вину.
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