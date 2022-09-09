«Коммерсантъ»: россияне могут остаться без 300 иностранных препаратов

Позже в Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет России в 200 млрд руб. По данным ведомства, его можно достичь уже в 2030 г. Отмечалось, что специалисты также собираются финансировать разработку отечественных лекарств. Кроме того, к следующему десятилетию на международный рынок хотят вывести не менее 50 собственных препаратов.