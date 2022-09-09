«Коммерсантъ»: россияне могут остаться без 300 иностранных препаратов
В ближайшие 10 лет россиянам могут стать недоступны около 300 препаратов нового поколения, которые в настоящее время разрабатывают международные фармкомпании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Специалисты брали в расчет препараты, которые уже проходят хотя бы первую фазу клинических исследований. Оценка была сделана на основе анализа разработок 20 крупнейших глобальных фармкомпаний по выручке и ряда биотехнологических стартапов. Таким образом ученые выделили 6000 разработок, по статистике, около 5-10% из них выйдут на рынок, уточнил руководитель центра Кирилл Песков.
Авторы исследования говорят, что среди 300 лекарств, которые потенциально могут оказаться в продаже, есть в том числе препараты для борьбы с неизлечимыми заболеваниями. Специалисты обратили внимание, что из-за приостановки деятельности в России крупнейших фармкомпаний (Janssen, Novartis, Pfizer) завершающий этап клинических исследований провести невозможно, а значит, препарат нельзя будет зарегистрировать в стране.
Отмечается, что среди разработок есть лекарства, которые могут изменить подход к лечению нескольких форм раковых заболеваний. По словам Кирилла Пескова, наиболее богатый портфель разработок у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer и AstraZeneca.
Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный же отметил, что российские производители лекарств не в состоянии обеспечить рынок всеми аналогами иностранных препаратов.
В июле российские объединения онкопациентов сообщили, что американская биофармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) намерена остановить текущие исследования противоопухолевого препарата ниволумаб в России и изъять уже выданные препараты. Общественная организация «Рак излечим» в письме к министру здравоохранения Михаилу Мурашко отметила, что пациенты остались «без шансов на какую-либо терапию для продолжения жизни».
Кроме того, в начале августа «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Всероссийского союза пациентов (ВСП) премьеру РФ Михаилу Мишустину рассказал, что российские пациенты с редкими болезнями в 2023 г. могут не получить необходимые им лекарства из-за перебоев с госфинансированием их закупок.
Позже в Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет России в 200 млрд руб. По данным ведомства, его можно достичь уже в 2030 г. Отмечалось, что специалисты также собираются финансировать разработку отечественных лекарств. Кроме того, к следующему десятилетию на международный рынок хотят вывести не менее 50 собственных препаратов.
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