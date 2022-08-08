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РБК: Минобрнауки оценило лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей

Ведомости

Рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармацевтической отрасли, согласно которой Россия может достичь лекарственного суверенитета к 2030 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили три источника, знакомые с содержанием проекта.

Для достижения лекарственного суверенитета потребует 200 млрд руб. Предполагается, что к началу следующего десятилетия препараты, произведенные в России, будут занимать 85% рынка в количественном выражении и 75% — в денежном. В настоящее время доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.

Также в планы входит развитие собственных лекарств. На сегодняшний день доля российских препаратов на рынке составляет 11% (в деньгах) и 5% (в упаковках). Эти показатели планируют увеличить до 35% и 15% соответственно. Отмечается, что Россия собирается нарастить и экспорт оригинальных лекарств: к 2030 г. на международный рынок хотят вывести не менее 50 отечественных препаратов.

По словам двух источников, пилот концепции был направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву. В будущем инициативу представят вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует направление научных исследований и разработок. В пресс-службе правительства сообщили, что документ пока не поступал. Собеседники издания в Минобрнауки подтвердили, что работа над концепцией велась. 

Среди мер поддержки отрасли рабочая группа предлагает гранты на разработку лекарств, систему гарантий закупки препаратов у производителей, налоговые преференции, формирование центров компетенций на базе ведущих университетов и гибкую процедуру регистрации препаратов. 

Заказчиками проекта выступают российские фармкомпании «Р-Фарм», «Биокад», «Активный компонент», «ХимРар» и др. Также к инициативе хотят привлечь МГУ им. Ломоносова, университет «Сириус», разработчиков российских вакцин, Центр им. Гамалеи и Центр им. Чумакова, отраслевые НИИ РАН и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных