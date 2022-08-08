РБК: Минобрнауки оценило лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей
Для достижения лекарственного суверенитета потребует 200 млрд руб. Предполагается, что к началу следующего десятилетия препараты, произведенные в России, будут занимать 85% рынка в количественном выражении и 75% — в денежном. В настоящее время доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.
Также в планы входит развитие собственных лекарств. На сегодняшний день доля российских препаратов на рынке составляет 11% (в деньгах) и 5% (в упаковках). Эти показатели планируют увеличить до 35% и 15% соответственно. Отмечается, что Россия собирается нарастить и экспорт оригинальных лекарств: к 2030 г. на международный рынок хотят вывести не менее 50 отечественных препаратов.
По словам двух источников, пилот концепции был направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву. В будущем инициативу представят вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует направление научных исследований и разработок. В пресс-службе правительства сообщили, что документ пока не поступал. Собеседники издания в Минобрнауки подтвердили, что работа над концепцией велась.
Среди мер поддержки отрасли рабочая группа предлагает гранты на разработку лекарств, систему гарантий закупки препаратов у производителей, налоговые преференции, формирование центров компетенций на базе ведущих университетов и гибкую процедуру регистрации препаратов.
Заказчиками проекта выступают российские фармкомпании «Р-Фарм», «Биокад», «Активный компонент», «ХимРар» и др. Также к инициативе хотят привлечь МГУ им. Ломоносова, университет «Сириус», разработчиков российских вакцин, Центр им. Гамалеи и Центр им. Чумакова, отраслевые НИИ РАН и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса