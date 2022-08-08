РБК: Минобрнауки оценило лекарственный суверенитет в 200 млрд рублей

Также в планы входит развитие собственных лекарств. На сегодняшний день доля российских препаратов на рынке составляет 11% (в деньгах) и 5% (в упаковках). Эти показатели планируют увеличить до 35% и 15% соответственно. Отмечается, что Россия собирается нарастить и экспорт оригинальных лекарств: к 2030 г. на международный рынок хотят вывести не менее 50 отечественных препаратов.