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Общество

Российские пациенты с редкими заболеваниями ожидают нехватки лекарств в 2023 году

Ведомости

Российские пациенты с редкими болезнями в 2023 году могут не получить необходимые им лекарства из-за перебоев с госфинансированием их закупок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо премьер-министру Михаилу Мишустину от Всероссийского союза пациентов (ВСП).

Сейчас большую часть таких пациентов обеспечивает препаратами госпрограмма «17 нозологий», которая работает в России с 2008 г. Сначала в рамках программы препараты получали россияне с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом. Позже перечень расширили. С 2012 по 2022 год число пациентов, получающих лечение по этой программе, увеличилось со 100 тыс. человек до 233 тыс. человек.

По данным ВСП, в 2023 г. дефицит бюджета программы может составить 20 млрд руб. В связи с этим союз просит правительство при формировании проекта федерального бюджета на 2023 –2025 г. предусмотреть выделение Минздраву дополнительных средств на увеличение финансирования программы, по крайней мере, до 86,9 млрд руб. в год.

Ранее по теме: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпускать препараты от астмы и редких заболеваний

8 августа сообщалось, что компания «НПО Петровакс Фарм», работающая в Подольске, реализует новый инвестиционный проект. В городском округе построят биофармацевтическое производство, где будут выпускать препараты для лечения редких заболеваний.

В июле «Ведомости» привели данные опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, которые показали, что о государственном фонде поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими, «Круг добра» знает 38% жителей России, 73% из них доверяют ему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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