Российские пациенты с редкими заболеваниями ожидают нехватки лекарств в 2023 году

Сейчас большую часть таких пациентов обеспечивает препаратами госпрограмма «17 нозологий», которая работает в России с 2008 г. Сначала в рамках программы препараты получали россияне с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом. Позже перечень расширили. С 2012 по 2022 год число пациентов, получающих лечение по этой программе, увеличилось со 100 тыс. человек до 233 тыс. человек.