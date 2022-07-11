О фонде «Круг добра» знает 38% россиян

«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели заложено 80 млрд руб.