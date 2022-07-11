О фонде «Круг добра» знает 38% россиян

О фонде «Круг добра» знает 38% россиянВШЭ измерила уровень доверия к государственному фонду
О государственном фонде поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими, «Круг добра» знает 38% жителей России, 73% из них доверяют ему. Это следует из итогов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, с которыми ознакомились «Ведомости».
«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели заложено 80 млрд руб.
Специалисты ВШЭ сравнили уровень информированности о деятельности «Круга добра» и уровень доверия к нему с другими известными благотворительными фондами, в том числе такими, как «Подари жизнь», «Линия жизни», «Русфонд», «Вера», «Старость в радость» и WorldVita. Фонд «Круг добра» оказался на 3-м месте, его опередили фонд «Подари жизнь» и «Линия жизни». Авторы исследования отмечают, что фонды «Вера» или «Старость в радость» «оказались россиянам менее знакомы, несмотря на их многолетнюю историю деятельности».
«Не умаляя заслуг самого фонда, стоит отметить, что свою роль [для известности и доверия] сыграло и то, что он создан на государственной основе – это сразу же дает ему определенный кредит доверия, особенно в глазах старшего поколения», – говорит автор исследования Ирина Мерсиянова. «То, что соединено с государством, вызывает больше доверия, – говорит глава комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова. – Но и история с повышением налога для наиболее обеспеченных граждан и финансированием «Круга добра» очень резонансная».
О приоритетном доверии к госфондам заявило 32% респондентов, к частным – 17%. Еще 36% опрошенных заявили, что благотворительность заслуживает доверия вне зависимости от источников финансирования. Директор фонда «Нужна помощь» Софья Жукова отметила, что «контроль со стороны властей» поднимает уровень доверия к организации. Она предположила, что, в частности, уровень известности «Круга добра» повышает и рассылка налоговых служб, которые сообщают россиянам с доходом свыше 5 млн руб. в год, куда идут их налоги.
«Родителям детей с орфанными заболеваниями очень важна гарантия лечения, а фонд решает вопросы стабильно и непрерывно», – отметила президент организации «Хантер-синдром» Снежана Митина.