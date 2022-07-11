Американская BMS изымет из российских клиник онкопрепарат ниволумаб
Российские объединения онкопациентов просят американскую биофармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb (BMS) не уничтожать препараты для исследований в России. В связи с уходом с российского рынка BMS останавливает текущие исследования противоопухолевого препарата ниволумаб и изымает уже выданные препараты. Об этом изданию «Медвестник» рассказала президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.
С жалобой на действия BMS онкобольные обратились в Европейскую коалицию больных раком и российский Минздрав. Также с просьбой вмешаться в ситуацию общественная организация «Рак излечим» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В письме к министру отмечается, что пациенты остались «без шансов на какую-либо терапию для продолжения жизни».
По словам Борововой, изъятие препарата уже подтвердили сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. В пресс-службе последней клиники рассказали, что получили инструкцию уничтожить все препараты, предназначенные для клинических исследований. В центре назвали ситуацию обидной, поскольку «большинство участников, получавших ниволумаб, хорошо реагировали на лечение».
Иммуноонкологический препарат «опдиво» (МНН «ниволумаб») был зарегистрирован в России в 2016 г. для лечения трех видов злокачественных опухолей: определенных меланомы, рака легкого и почечно-клеточного рака у взрослых. BMS проводила клинические исследования лекарства в России, чтобы расширить область его применения.
По данным Государственного реестра лекарственных средств, в 2020 г. Минздрав выдал пять разрешений на ММКИ ниволумаба у онкопациентов. Еще две лицензии BMS получила в 2021 г. На данный момент только три исследования находятся в статусе действующих. При этом данных за 2022 г. в реестре нет. Всего в клинических исследованиях сейчас участвуют 165 человек.