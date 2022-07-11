Американская BMS изымет из российских клиник онкопрепарат ниволумаб

По данным Государственного реестра лекарственных средств, в 2020 г. Минздрав выдал пять разрешений на ММКИ ниволумаба у онкопациентов. Еще две лицензии BMS получила в 2021 г. На данный момент только три исследования находятся в статусе действующих. При этом данных за 2022 г. в реестре нет. Всего в клинических исследованиях сейчас участвуют 165 человек.