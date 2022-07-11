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Общество

Американская BMS изымет из российских клиник онкопрепарат ниволумаб

Ведомости

Российские объединения онкопациентов просят американскую биофармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb (BMS) не уничтожать препараты для исследований в России. В связи с уходом с российского рынка BMS останавливает текущие исследования противоопухолевого препарата ниволумаб и изымает уже выданные препараты. Об этом изданию «Медвестник» рассказала президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова.

С жалобой на действия BMS онкобольные обратились в Европейскую коалицию больных раком и российский Минздрав. Также с просьбой вмешаться в ситуацию общественная организация «Рак излечим» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В письме к министру отмечается, что пациенты остались «без шансов на какую-либо терапию для продолжения жизни». 

По словам Борововой, изъятие препарата уже подтвердили сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. В пресс-службе последней клиники рассказали, что получили инструкцию уничтожить все препараты, предназначенные для клинических исследований. В центре назвали ситуацию обидной, поскольку «большинство участников, получавших ниволумаб, хорошо реагировали на лечение».

Иммуноонкологический препарат «опдиво» (МНН «ниволумаб») был зарегистрирован в России в 2016 г. для лечения трех видов злокачественных опухолей: определенных меланомы, рака легкого и почечно-клеточного рака у взрослых. BMS проводила клинические исследования лекарства в России, чтобы расширить область его применения.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, в 2020 г. Минздрав выдал пять разрешений на ММКИ ниволумаба у онкопациентов. Еще две лицензии BMS получила в 2021 г. На данный момент только три исследования находятся в статусе действующих. При этом данных за 2022 г. в реестре нет. Всего в клинических исследованиях сейчас участвуют 165 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных