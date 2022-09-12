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МЧС сообщило об устранении пожаров в Рязанской и Ивановской областях

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Все лесные пожары на территории Рязанской и Ивановской областей устранены, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.

1 сентября пресс-служба правительства сообщила, что природный пожар в Рязанской области локализовали. Лесной пожар также ликвидирован на территории Республики Марий Эл и в Ивановской области, в Нижегородской области заканчиваются работы по ликвидации его последствий.

Лесные пожары в Рязанской области продолжались на протяжении нескольких недель. После того как смог и запах гари из региона накрыли Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных