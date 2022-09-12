МЧС сообщило об устранении пожаров в Рязанской и Ивановской областях
Все лесные пожары на территории Рязанской и Ивановской областей устранены, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей площадь лесных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.
1 сентября пресс-служба правительства сообщила, что природный пожар в Рязанской области локализовали. Лесной пожар также ликвидирован на территории Республики Марий Эл и в Ивановской области, в Нижегородской области заканчиваются работы по ликвидации его последствий.
Лесные пожары в Рязанской области продолжались на протяжении нескольких недель. После того как смог и запах гари из региона накрыли Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко.
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