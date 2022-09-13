Метро Харькова вновь остановило работу из-за перебоев с электроэнергией
В Харькове движение поездов метро временно остановлено по техническим причинам, об этом сообщили в Telegram-канале харьковского метрополитена. По данным украинских СМИ, в некоторых районах города также отсутствует энергоснабжение.
Проблемы с электричеством в Харькове наблюдаются уже третий день подряд. Накануне метро также приостановило работу из-за проблем с энергоснабжением, однако уже к вечеру движение было возобновлено.
Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал, что в результате обстрелов были выведены из строя критические объекты инфраструктуры Украины. В частности, была прекращена подача воды и электричества. С аналогичными проблемами столкнулись жители некоторых районов Полтавской, Днепропетровской и Думской областей.
11 сентября в связи с обстрелами был остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС, который находится на подконтрольной России территории. В ООН уже выразили обеспокоенность по поводу возможных проблем с подачей электроэнергии украинским домохозяйствам этой зимой, сейчас идет работа по смягчению последствий.
Накануне, 12 сентября, в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что причиной отключения электроэнергии на Украине стали удары России по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харькове. Она является второй по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ и способна обеспечивать теплом около 30% жителей города и области.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов в последней сводке не сообщали.
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