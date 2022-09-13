Метро Харькова вновь остановило работу из-за перебоев с электроэнергией

Накануне, 12 сентября, в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что причиной отключения электроэнергии на Украине стали удары России по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харькове. Она является второй по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ и способна обеспечивать теплом около 30% жителей города и области.