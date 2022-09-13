Газета
Общество

Метро Харькова вновь остановило работу из-за перебоев с электроэнергией

Ведомости

В Харькове движение поездов метро временно остановлено по техническим причинам, об этом сообщили в Telegram-канале харьковского метрополитена. По данным украинских СМИ, в некоторых районах города также отсутствует энергоснабжение.

Проблемы с электричеством в Харькове наблюдаются уже третий день подряд. Накануне метро также приостановило работу из-за проблем с энергоснабжением, однако уже к вечеру движение было возобновлено. 

Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал, что в результате обстрелов были выведены из строя критические объекты инфраструктуры Украины. В частности, была прекращена подача воды и электричества. С аналогичными проблемами столкнулись жители некоторых районов Полтавской, Днепропетровской и Думской областей.

11 сентября в связи с обстрелами был остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС, который находится на подконтрольной России территории. В ООН уже выразили обеспокоенность по поводу возможных проблем с подачей электроэнергии украинским домохозяйствам этой зимой, сейчас идет работа по смягчению последствий.

Накануне, 12 сентября, в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что причиной отключения электроэнергии на Украине стали удары России по критической инфраструктуре, в том числе по ТЭЦ в Харькове. Она является второй по установленной мощности ТЭЦ Украины (540 МВт) после Киевской ТЭЦ и способна обеспечивать теплом около 30% жителей города и области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отказался отвечать на вопрос, наносят ли Вооруженные силы России удары по инфраструктуре Украины, заявив, что этот вопрос находится в ведении Минобороны России. В самом оборонном ведомстве о нанесении подобных ударов в последней сводке не сообщали.

Ранее по теме: Харьков вновь остался без воды и света

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных