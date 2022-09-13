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ВОЗ: женщины больше мужчин подвержены затяжному течению коронавируса

Ведомости

Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавируса, чем мужчины, следует из результатов исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME), опубликованных на сайте ВОЗ.

Отмечается, что в первые два года пандемии как минимум 17 млн переболевших COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ столкнулись с затяжным течением коронавируса, которое сохранялось в течение трех месяцев.

При этом вероятность столкнуться с затяжным течением COVID-19 среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин. Уточняется, что коронавирус может протекать в длительной форме у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины.

К симптомам затяжного ковида относятся усталость, боли в теле, перепады настроения, когнитивные нарушения и одышка.

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.

По данным оперштаба от 13 сентября, в России за последние сутки было зарегистрировано 44 045 случаев коронавируса против 46 488 днем ранее. При этом 48 187 человек выздоровели, а 101 пациент скончался. Госпитализированы 4663 заболевших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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