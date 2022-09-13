ВОЗ: женщины больше мужчин подвержены затяжному течению коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от коронавируса. При этом, отметили в организации, болезнь все еще может мутировать. Недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. При этом в конце августа ВОЗ спрогнозировала новую вспышку COVID-19 осенью.