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Полет самолета с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

Ведомости

За самолетом с телом Елизаветы II, который летел из Эдинбурга в Лондон, следили рекордное количество пользователей. Об этом сообщает сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24.

По данным платформы, за полетом наблюдали 5 млн человек. Из них 4,79 млн следили за рейсом через веб-версию сервиса, еще 296 000 пользователей смотрели трансляцию на YouTube, говорится в сообщении пресс-службы. В общей сложности сайт обработал 76,2 млн запросов, связанных с этим полетом, в том числе нажатие на значок рейса, поле с информацией о нем и др.

В первую минуту после активации транспондера воздушного судна зайти на страницу с рейсом королевы Великобритании пытались 6 млн человек. Разработчики сервиса отметили «беспрецедентную нагрузку». По их словам, она в несколько раз превысила показатели, когда за полетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань следили 2,2 млн пользователей.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она правила Великобританией 70 лет. В Великобритании и странах Содружества объявили траур, который закончится через неделю после похорон. Церемония прощания с королевой пройдет 19 сентября.

10 сентября Чарльз, который взял имя Карла III, официально был провозглашен новым королем Соединенного Королевства. Спустя три дня в Букингемский дворец доставили гроб с телом Елизаветы II. Члены королевской семьи публично простились с монархом в соборе Святого Эгидия. Сегодня гроб доставят в британский парламент. В течение трех дней проститься с королевой смогут все желающие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных