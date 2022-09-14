Полет самолета с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории
За самолетом с телом Елизаветы II, который летел из Эдинбурга в Лондон, следили рекордное количество пользователей. Об этом сообщает сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24.
По данным платформы, за полетом наблюдали 5 млн человек. Из них 4,79 млн следили за рейсом через веб-версию сервиса, еще 296 000 пользователей смотрели трансляцию на YouTube, говорится в сообщении пресс-службы. В общей сложности сайт обработал 76,2 млн запросов, связанных с этим полетом, в том числе нажатие на значок рейса, поле с информацией о нем и др.
В первую минуту после активации транспондера воздушного судна зайти на страницу с рейсом королевы Великобритании пытались 6 млн человек. Разработчики сервиса отметили «беспрецедентную нагрузку». По их словам, она в несколько раз превысила показатели, когда за полетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань следили 2,2 млн пользователей.
Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она правила Великобританией 70 лет. В Великобритании и странах Содружества объявили траур, который закончится через неделю после похорон. Церемония прощания с королевой пройдет 19 сентября.
10 сентября Чарльз, который взял имя Карла III, официально был провозглашен новым королем Соединенного Королевства. Спустя три дня в Букингемский дворец доставили гроб с телом Елизаветы II. Члены королевской семьи публично простились с монархом в соборе Святого Эгидия. Сегодня гроб доставят в британский парламент. В течение трех дней проститься с королевой смогут все желающие.
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