Полет самолета с телом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

По данным платформы, за полетом наблюдали 5 млн человек. Из них 4,79 млн следили за рейсом через веб-версию сервиса, еще 296 000 пользователей смотрели трансляцию на YouTube, говорится в сообщении пресс-службы. В общей сложности сайт обработал 76,2 млн запросов, связанных с этим полетом, в том числе нажатие на значок рейса, поле с информацией о нем и др.