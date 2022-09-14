Мурашко заявил о преодолении трудностей с лекарствами для фонда «Круг добра»

Ранее в фонде «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, рассказали об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. Фонд также призвал принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.