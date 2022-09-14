Мурашко заявил о преодолении трудностей с лекарствами для фонда «Круг добра»
Все сложности, возникшие ранее с поставками лекарств для пациентов фонда «Круг добра», сейчас уже преодолены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Лекарственные препараты все поставляются, были на определенном этапе сложности логистические, связанные с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает, препараты имеются, в том числе и в запасе», – приводит его слова ТАСС.
Минздрав России держит этот вопрос на особом контроле, добавил Мурашко.
Ранее в фонде «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, рассказали об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. Фонд также призвал принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.
Ранее компания Abbott предупредила Росздравнадзор о приостановке до 2023 г. ввоза в Россию урологического препарата для детей «дриптан» (оксибутинин). В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России. Дриптан применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.