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Общество

Мурашко заявил о преодолении трудностей с лекарствами для фонда «Круг добра»

Ведомости

Все сложности, возникшие ранее с поставками лекарств для пациентов фонда «Круг добра», сейчас уже преодолены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Лекарственные препараты все поставляются, были на определенном этапе сложности логистические, связанные с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает, препараты имеются, в том числе и в запасе», – приводит его слова ТАСС.

Минздрав России держит этот вопрос на особом контроле, добавил Мурашко.

Ранее в фонде «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, рассказали об увеличении риска перебоев с поставками лекарств на фоне введения антироссийских санкций. Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных (редких) и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. Фонд также призвал принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты. 

Ранее компания Abbott предупредила Росздравнадзор о приостановке до 2023 г. ввоза в Россию урологического препарата для детей «дриптан» (оксибутинин). В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России. Дриптан применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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