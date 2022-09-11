Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за санкций
Фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении сроков поставки лекарств на фоне введения против России санкций. Сложившаяся ситуация угрожает стабильному обеспечению пациентов лекарствами и непрерывности терапии, рассказали ТАСС в фонде.
«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — сообщили в пресс-службе фонда.
Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. После введения санкций «возник риск прерывания и задержек поставок лекарств», хотя поставщики не отказывались от исполнения обязательств по контрактам.
«Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — заявили в пресс-службе.
«Круг добра» призывает принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты.
Ранее компания Abbott предупредила Росздравнадзор о приостановке до 2023 г. ввоза в Россию урологического препарата «дриптан» (оксибутинин). В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России. Дриптан применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет.
В мае стало известно об уходе с российского рынка голландского дистрибутора IMCD, который импортирует субстанции и вспомогательные вещества для выпуска лекарств. Еще один дистрибутор – американская Azelis в своем письме предупредила клиентов о сокращении поставок. Azelis официально представляла в России продукцию производителя сырья для мягких лекарственных форм, инъекций и ингаляций Lubrizol.