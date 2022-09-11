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Общество

Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за санкций

Ведомости

Фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил об увеличении сроков поставки лекарств на фоне введения против России санкций. Сложившаяся ситуация угрожает стабильному обеспечению пациентов лекарствами и непрерывности терапии, рассказали ТАСС в фонде. 

«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — сообщили в пресс-службе фонда.

Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. После введения санкций «возник риск прерывания и задержек поставок лекарств», хотя поставщики не отказывались от исполнения обязательств по контрактам.

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«Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — заявили в пресс-службе.

«Круг добра» призывает принять резолюцию ООН, которая бы исключила распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты. 

Ранее компания Abbott предупредила Росздравнадзор о приостановке до 2023 г. ввоза в Россию урологического препарата «дриптан» (оксибутинин). В июле лекарство пропало из аптек в 14 регионах России. Дриптан применяется для лечения внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Это единственный препарат, который разрешен по инструкции пациентам младше 14 лет.

В мае стало известно об уходе с российского рынка голландского дистрибутора IMCD, который импортирует субстанции и вспомогательные вещества для выпуска лекарств. Еще один дистрибутор – американская Azelis в своем письме предупредила клиентов о сокращении поставок. Azelis официально представляла в России продукцию производителя сырья для мягких лекарственных форм, инъекций и ингаляций Lubrizol.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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