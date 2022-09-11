Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за санкций

Ограничения привели к возникновению проблем с ввозом инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний. Такие лекарства не производят в России, а заместить их аналогами невозможно, пояснили в «Круге добра». Большую часть препаратов фонд закупает в США и Европе. После введения санкций «возник риск прерывания и задержек поставок лекарств», хотя поставщики не отказывались от исполнения обязательств по контрактам.