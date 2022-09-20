МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет
Консульский департамент МИД России возобновил оформление загранпаспортов сроком на 10 лет. Об этом сообщается на сайте департамента.
«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении.
Консульский департамент МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения 26 августа. При этом граждане России по-прежнему могли подать документы на получение паспорта сроком действия 5 лет «в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного».
Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. Она уточнила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда «нужно перезапускать систему».
Ранее РБК со ссылкой на данные МВД сообщил, что с января по июнь 2022 г. в России было выдано около 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., — тогда этот показатель составлял 1,7 млн документов. Наибольшее количество документов было оформлено в марте 2022 г.: за этот месяц загранпаспорта получили 553 000 человек.
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