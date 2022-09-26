Правительство пообещало оказать помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске

После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, более 20 получили ранения. Помимо этого следователи установили личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев — уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения. Он покончил с собой.