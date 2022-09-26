Правительство пообещало оказать помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске
Правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе №88 в Ижевске, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
«[Премьер-министр] Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в Ижевск уже вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Удмуртию также направлены самолеты МЧС с группами врачей.
О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно утром 26 сентября. Во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.
После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, более 20 получили ранения. Помимо этого следователи установили личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев — уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения. Он покончил с собой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса