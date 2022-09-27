РЖД вернет мобилизованным деньги за неиспользованные билеты
«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», – говорится в сообщении.
Средства будут возвращены также лицам, которые должны были следовать вместе с мобилизованными в несостоявшейся поездке, подчеркнули в компании. Оформить возврат можно в железнодорожной кассе с документом, удостоверяющим личность, и повесткой либо мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт. Также можно вернуть билеты и абонементы на пригородные поезда, добавили в РЖД.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации. В Минобороны России также подчеркнули, что частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан.
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