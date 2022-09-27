РЖД вернет мобилизованным деньги за неиспользованные билеты

Средства будут возвращены также лицам, которые должны были следовать вместе с мобилизованными в несостоявшейся поездке, подчеркнули в компании. Оформить возврат можно в железнодорожной кассе с документом, удостоверяющим личность, и повесткой либо мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт. Также можно вернуть билеты и абонементы на пригородные поезда, добавили в РЖД.