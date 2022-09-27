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РЖД вернет мобилизованным деньги за неиспользованные билеты

Ведомости

Россияне, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть средства за все неиспользованные билеты, сообщил Telegram-канал РЖД.

«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», – говорится в сообщении.

Средства будут возвращены также лицам, которые должны были следовать вместе с мобилизованными в несостоявшейся поездке, подчеркнули в компании. Оформить возврат можно в железнодорожной кассе с документом, удостоверяющим личность, и повесткой либо мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт. Также можно вернуть билеты и абонементы на пригородные поезда, добавили в РЖД.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиа- и ж/д билеты, на приграничных наземных КПП образовались очереди. 22 сентября «Аэрофлот» сообщил, что вернет мобилизованным гражданам деньги за билеты, которые были куплены до 21 сентября включительно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации. В Минобороны России также подчеркнули, что частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан.

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Ранее по теме: Минобороны: частичная мобилизация не предусматривает запрет на передвижение

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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