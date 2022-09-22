«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам
«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 г. (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — говорится в сообщении.
Для этого владельцу билета нужно предъявить один из документов: повестку, мобилизационное предписание, документ, который подтверждает, что гражданин находится на воинском учете и ему отказали в выезда с места жительства, или иные бумаги (тогда решение о возврате средств будет приниматься при обращении по месту покупки билета).
Уточняется, что с теми же документами за возвратом денег могут обратиться родственники мобилизованного и пассажиры, которые оформлены с ним в одном бронировании.
Накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
После обращения президента россияне стали массово покупать билеты на ближайшие рейсы в страны, не требующие виз для въезда. Так, к вечеру улететь прямым рейсом «Аэрофлота» до Стамбула можно было только 27 сентября, цена билеты превышала 74 000 руб.
При этом в Госдуме заявили, что дополнительных мер по ограничению перемещения граждан РФ вводить не планируется. В Ростуризме также заверили, что россияне могут свободно выехать из страны. Вчера авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщали, что продолжают продавать билеты без ограничений.
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