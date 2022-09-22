«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам

Для этого владельцу билета нужно предъявить один из документов: повестку, мобилизационное предписание, документ, который подтверждает, что гражданин находится на воинском учете и ему отказали в выезда с места жительства, или иные бумаги (тогда решение о возврате средств будет приниматься при обращении по месту покупки билета).