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Общество

«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам

Ведомости

«Аэрофлот» вернет мобилизованным гражданам деньги за билеты, которые были куплены до 21 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

«Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 г. (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету», — говорится в сообщении.

Для этого владельцу билета нужно предъявить один из документов: повестку, мобилизационное предписание, документ, который подтверждает, что гражданин находится на воинском учете и ему отказали в выезда с места жительства, или иные бумаги (тогда решение о возврате средств будет приниматься при обращении по месту покупки билета).

Уточняется, что с теми же документами за возвратом денег могут обратиться родственники мобилизованного и пассажиры, которые оформлены с ним в одном бронировании. 

Накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

После обращения президента россияне стали массово покупать билеты на ближайшие рейсы в страны, не требующие виз для въезда. Так, к вечеру улететь прямым рейсом «Аэрофлота» до Стамбула можно было только 27 сентября, цена билеты превышала 74 000 руб.

При этом в Госдуме заявили, что дополнительных мер по ограничению перемещения граждан РФ вводить не планируется. В Ростуризме также заверили, что россияне могут свободно выехать из страны. Вчера авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщали, что продолжают продавать билеты без ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных