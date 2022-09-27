Заявки на получение казахстанского ИИН за один день подали 13 000 россиян
Граждане России, приехавшие в Казахстан, подали за один день 13 000 заявлений о выдаче индивидуального идентификационного номера (ИИН) в центры обслуживания населения (ЦОН), заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Асет Турысов.
«Граждане России массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН нерезидента. Только за вчерашний день было принято 13 000 заявок, примерно такое количество нами принималось в течение месяца», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, власти перевели в усиленный режим ЦОНы в Астане и Алма-Ате, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Акмолинской областях.
Ранее сегодня МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.
На фоне этого президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за большого количества россиян, прибывающих в республику, Астана намерена провести переговоры с Москвой, чтобы решить проблему.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.
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