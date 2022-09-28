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Более 1500 IT-специалистов подали заявления на отсрочку от частичной мобилизации

Ведомости

Более 1500 IT-специалистов и сотрудников телекоммуникационных компаний подали заявления на получение отсрочки от воинской службы в рамках частичной мобилизации, об этом сообщило Минцифры. 

«С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты IT- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации»,— сказано в сообщении. 

При этом в ведомстве выявили несколько типовых ошибок, которые чаще всего допускают при подаче заявлений. В частности, пользователи используют скорректированный шаблон формы-подтверждения, изменяют текст там, где его необходимо оставить в первоначальном виде, и не проверяют форму на наличие опечаток. Кроме того, в Минцифры рекомендовали использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС России, и прикладывать именно ее. 

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Сервис приема заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для IT-специалистов заработал накануне, 27 сентября. Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения формы необходимо отправить документ через запущенный сервис на Госуслугах. Кроме того, гражданам необходимо ввести сведения о воинском учете и высшем образовании, а также данные о месте работы. Первые списки могут отправить в Генштаб 29 сентября. Окончательное решение об отсрочке примет Минобороны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

В пятницу, 23 сентября, Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных