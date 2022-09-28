Более 1500 IT-специалистов подали заявления на отсрочку от частичной мобилизации

Сервис приема заявлений об отсрочке от частичной мобилизации для IT-специалистов заработал накануне, 27 сентября. Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения формы необходимо отправить документ через запущенный сервис на Госуслугах. Кроме того, гражданам необходимо ввести сведения о воинском учете и высшем образовании, а также данные о месте работы. Первые списки могут отправить в Генштаб 29 сентября. Окончательное решение об отсрочке примет Минобороны.