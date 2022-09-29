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Минцфиры попросило сохранить 80% зарплаты мобилизованным сотрудникам IT и связи

Ведомости

Минцифры обратилось к руководителям IT-компанияй и операторов связи, чтобы сотрудники, призванные в рамках частичной мобилизации, получали ежемесячные выплаты в размере не менее 80% от заработной платы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. <…> Это минимум, который мы должны сделать сейчас», — сказано в сообщении.

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Речь идет о тех, кто уже получил повестку или отправился добровольцем, подчеркнули в ведомстве. При этом многие специалисты в области кибербезопасности и программисты смогут получить отсрочку от армии, чтобы отражать кибератаки и поддерживать работу цифровых сетей. 

23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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