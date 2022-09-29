Минцфиры попросило сохранить 80% зарплаты мобилизованным сотрудникам IT и связи

23 сентября Минобороны распространило сообщение, что от призыва по частичной мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков. Речь идет о сотрудниках, которые имеют высшее образование по специальности, подчеркнули в Минцифры. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.